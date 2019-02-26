0553 313 94 23

En önemli hap: Huzur

En ufak rahatsızlığımızda haplara sarılıyoruz fakat problemin çıkış sebebi çevremizden kaynaklanıyor olabilir mi?

26 Şubat 2019 Salı 13:35
En önemli hap: Huzur

Hekimler hastalarını muayene ediyorlar. Ama hangi rahatsızlık olursa olsun; ağrılarınız, alerjileriniz, ülseriniz, fıtıklarınız, romatizmalarınız, uykusuzluklarınız veya olur olmaz kusmalarınız; kalp, şeker, alzheimer, tansiyon; dahiliyede, hariciyede, ortopedide, nöroşirurjide, asabiyede; hastanelerin her bölümünde hekimler, muayenelerini yaparken veya yaptıktan sonra hastalarına soruyorlar:

Ev ve iş hayatınızda sorunlarınız var mı?

Hastalar, yani bizler bu garip soru karşısında tedirgin oluyor; hemen hemen hep aynı yalanı mırıldanıyoruz:

Yok doktor bey!..

Doktor bey üstelemiyor ama, biliyor. Olayın farkında. Reçetesini yazarken tebessüm ederek size hatırlatıyor:

Bu yazdıklarımı düzenli, aksatmadan alın..” diyor ve ekliyor, “bu arada aile ortamında ve işinizde gerginlikler, olmasın. Hepimizin huzura ihtiyacımız var!

Özellikle büyükşehirlerde ortaya çıkan değişik adlar verilmiş pek çok “sendrom”unun temelinde ailevi ve iş hayatındaki huzur­suzluklar; geçimsizlik ve uyumsuzluklar yatıyor.

Eskiden bunlar için “verem ediyor..” denirdi. Veremin hemen hemen kökü kazındı ama; evde ve işteki huzursuzluk artık akla hayale gelmedik hastalıkları tetikler oldu.

Artık bu tavsiye bu sözlü reçete, yanı “evde ve işte huzur” sağlıklı ve mutlu bir hayat için özellikle “önleyici sağlık hizmeti” olarak görülüyor. Ortaya çıkmış bir hastalıkta çekilen acılar, ızdıraplar; tedavisinde harcanan para ve emek, onun önlenmesi için gösterilecek çabayı daha da değerli kılıyor.

En basitinden durup dururken kaşınmaya mı başladınız: Dönüp evinize ve iş hayatınıza bakın, buralarda bir sorun olma ihtimali çok ama çok yüksek. Eğer o sorunu çözebilecek güç ve iradeniz varsa, sizin hemen hemen başka ilaca da ihtiyacınız yok! Boşuboşuna viziteye çıkmayın, hastane kapılarında vaktinizi heder ve kendinizi harab etmeyin..

İlâç, ilâcın felâketi olabiliyor

Bir ilaç bir diğer ilacın felâkete dönüşmesine sebep olabilir. Buna "İlaç etkileşimi" deniliyor. İlaç etkileşimleri, aynı anda alınan başka bir ilaç veya aynı anda alınan bir besin yüzünden, ilacın, etkilerinde oluşan değişiklikler...

İlaç etkileşimleri genelde zararlıdır. İlacın etkilerini artırabilir, azaltabilir ya da yan etkileri ağırlaştırabilir.

İlaçların test aşamasında birçok ilaç ve besinlerle etkileşimleri tespit edilir. Bunlar gerçek hayatta da oluşabilir ve önlemek için ilaçların dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Birbirinden haberi olamayan birden fazla doktorun gözetimi altında bulunan hastalar, en yüksek risk grubundadır. Bir ilaç diğer ilacın etkisini iki katına çıkarabilir veya onun emilim, metabolizma ve atım hızını değiştirebilir, etkisini çok azaltabilir.

Herhangi bir ilaç alırken bu ilaca başka bir ilaç ilave edilecekse, bunu mutlaka doktorunuz yapmalı veya eczacınıza danışmalısınız.

Mesela doktorlar kontrolü güç kan basıncı yüksekliğinde iki yüksek tansiyonu düşüren ilacı beraber yazarlar. Kanseri tedavi ederken bazen daha güçlü etki elde etmek için birden fazla ilaç uygularlar.

Bu arada en büyük tehlike, farklı doktorların benzer ilaçları bilmeden reçetelediklerinde görülür, hastalar sıklıkla ayıp olmasın diye başka bir doktora gittiklerini gizlerler ve iki doktorun yazdığı aynı etkili ilacı, isimli farklı diye birlikte kullanırlar.

Bazen de bilmeden karşıt etki gösteren iki ilaç aynı anda kullanılır, bu durumda ilaçların etkileri çarpışır.  Meselâ ağrı kesici olarak alınan bazı antienflamatuar ilaçlar vücudun tuz ve sıvı tutmasına neden olur, idrar söktürücüler ise vücuttaki tuz ve sıvının atılmasını sağlar. Bu ilaçlar beraber alındığında karşıt etki gösterir.

Durup dururken başınıza iş açmayın

Ağızdan alınan ilaçlar mide veya ince barsağın cidarından emilir. Bazen besinler veya diğer bir ilaç, öbür ilacın emilimini azaltabilir. Meselâ bir antibiyotik olan tetrasiklinkalsiyum veya kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri alındıktan sonraki bir saat içinde alınırsa, yeterli derecede emilemez ve etkisi azalır.

İlacın aç veya tok karnına alınması veya ilaç alındıktan sonra bir süre besin alınmaması veya ilaçların iki saat arayla alınması gibi tavsilere uymak ilaçların etkilerinden tam yararlanmak veya istenmeyen etkileri önlemek bakımından önemlidir.

Sigara ve greyfurt..

Sigara içmek de bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler, karaciğerdeki bazı enzimlerinin aktivitesini artırabilir. Bu, sigara kulanımının, neden bazı ağrı kesicilerin ve akciğer problemlerinde kullanılan bazı ilaçların etkinliğini azalttığını açıklar.

Greyfurt suyu da birçok ilacın metabolizmasını etkilemektedir. Onun için, ilaç kullanan hastaların greyfurt suyu içmemesi veya bu durumu mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Greyfurt suyunun etkisi bazen 24 saat sürmektedir, "sabah greyfurt suyu içer, akşam da ilacımı alırım" demek doğru değildir.

Bir tarafı yaparken ya diğer taraf?!

Bir ilaç diğer bir ilacın böbrekler tarafından atılma hızını etkileyebilir. Meselâ bazı ilaçlar, idrarın asitliğini değiştirirerek diğer ilaçların atılımını etkiler. Büyük dozlarda C vitamini de, bu şekilde bazı ilaçların atılımında değişikliğe yol açabilir.

Çoğu ilaç vücutta dolaşır; bu etkilerini çoğunlukla belli bir organ veya sistemde gösterse de diğer organ ve sistemleri de etkiler. Akciğerdeki hastalık sebebiyle alınan bir ilaç, kalbi etkileyebilir veya soğuk algınlığı için alınan bir ilaç, gözleri etkileyebilir.

Şeker hastalığı, yüksek veya düşük tansiyon, göz tansiyonu, prostat büyümesi, mesane rahatsızlıkları, kalp hastalıkları ve aritmi, kan pıhtılaşmasıyla ilgili durumlar ve astım gibi hastalıklar, ilaçların etkileşimlerinden kolay etkilenir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:35
  1. Hekimler
  2. alerji
  3. ülser
  4. fıtık
  5. romatizma
  6. uykusuzluk
  7. kalp
  8. şeker
  9. alzheimer
  10. dahiliye
  11. tansiyon
  12. ortopedi
  13. nöroşirurji
  14. Reçete
  15. sendrom
  16. verem
  17. İlaçların test aşaması
  18. Kanser
  19. Ağızdan alınan ilaçlar
  20. antibiyotik
  21. tetrasiklin
  22. kalsiyum
  23. kalsiyum içeren süt
  24. Greyfurt
  25. Greyfurt suyu
  26. ilaç
  27. C vitamini
  28. göz tansiyonu
  29. prostat büyümesi
  30. mesane rahatsızlıkları
  31. kalp hastalıkları
  32. yüksek veya düşük tansiyon
  33. aritmi
  34. kan pıhtılaşması
  35. astım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası ziyareti
    1. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    3. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB..
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü..
    7. “6 aylık asker operasyonlara..
    8. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    9. Mogherini'nin Lübnan'daki temasları..
    10. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    11. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    12. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    13. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    14. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    15. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    16. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    17. Mültecilere yardım için Arapça..
    18. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    19. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    20. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!