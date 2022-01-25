En küçük işçinin dedesine ikiz torun
10 aylıkken Duru ismindeki torununu sigortalı işçi yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz torunları oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile eşi Mine Kılıçdaroğlu’nun ikiz çocukları dünyaya geldi. Çift, ikizlere ‘Barış’ ve ‘İpek’ ismini verdi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken sigortalı işçi yaptırdığı Duru adında bir torunu daha var.
10 aylık torunu Duru’yu SSK’lı yaptırmıştı
Kendisini sürekli “dürüstlük abidesi” pazarlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1997 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru’yu sigortalı olarak çalıştırdığı belirlenmişti.