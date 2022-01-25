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Gündem En küçük işçinin dedesine ikiz torun
Gündem

En küçük işçinin dedesine ikiz torun

10 aylıkken Duru ismindeki torununu sigortalı işçi yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz torunları oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:04:00 -
En küçük işçinin dedesine ikiz torun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile eşi Mine Kılıçdaroğlu’nun ikiz çocukları dünyaya geldi. Çift, ikizlere ‘Barış’ ve ‘İpek’ ismini verdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken sigortalı işçi yaptırdığı Duru adında bir torunu daha var.

10 aylık torunu Duru’yu SSK’lı yaptırmıştı

Kendisini sürekli “dürüstlük abidesi” pazarlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1997 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru’yu sigortalı olarak çalıştırdığı belirlenmişti.

Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken SSK’lı yaptırdığı torun işte bu torun!
Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken SSK’lı yaptırdığı torun işte bu torun!

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken SSK’lı yaptırdığı torun işte bu torun!

 

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