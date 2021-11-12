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Siyaset En küçük işçinin dedesi Kılıçdaroğlu... Torpil ve liyakat mavalı okuyanlara ders olsun!
Siyaset

En küçük işçinin dedesi Kılıçdaroğlu... Torpil ve liyakat mavalı okuyanlara ders olsun!

10 aylık torununu sigortalattırarak eşine az rastlanır torpile imza atan ve Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın sahte sağlık raporu alarak öğretmen maaşı almasına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde iş kazasında hayatını kaybeden Fedai Altun üzerinden ‘torpili bitireceğim’ iddiası Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:31:00 - 2021-11-12 12:42:26

 yeniakit.com.tr 

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, mezarlıkta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybetti.

Bu durumu fırsat bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ‘torpili bitireceğim’ naraları atmaya başladı. CHP lideri “Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!” ifadelerini kullandı.

Ancak bir ölüm üzerinden bile siyasi rant devşiren Kılıçdaroğlu’nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde torununu on aylıkken sigortalı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın sahte sağlık raporu alarak öğretmen olarak görev yaptığı okula gitmediği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili  dava sonuçlandırdı. Mahkeme, Demirtaş ve raporu veren doktor R.B.’yi iki buçuk yıl hapse çarptırdı.

Başak Demirtaş’ın sahte raporla okula dahi gitmeden öğretmenlik maaşı almasına sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nun Fedai Öğretmen’in ölümünü fırsata dönüştürerek ‘torpili bitireceğim’ iddiasında bulunması Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında da konu konuşuldu.

Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Başak Demirtaş meselesine sessiz kalması ve 10 aylık torununu sigortalatması üzerinden eleştirdi.

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