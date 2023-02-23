En kârlısı dosyası açıklanmayan Akşener! Şantajcı Yaşar, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener hakkında bazı bilgileri paylaştığını duyuran ve elinde Akşener'le ilgili dosyalar olan Yaşar Okuyan, açıklamasının ardından CHP'den ihraç edilmişti. Yaşar Okuyan CHP'ye ateş püskürürken, olaydan kârlı çıkan Akşener oldu. Akşener hakkındaki dosyanın neyle ilgili olduğu sır olarak kaldı, ayrıca kendisine muhalif olan bir isim CHP'den gönderilmiş oldu.