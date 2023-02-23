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Siyaset En kârlısı dosyası açıklanmayan Akşener! Şantajcı Yaşar, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü
Siyaset

En kârlısı dosyası açıklanmayan Akşener! Şantajcı Yaşar, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener hakkında bazı bilgileri paylaştığını duyuran ve elinde Akşener'le ilgili dosyalar olan Yaşar Okuyan, açıklamasının ardından CHP'den ihraç edilmişti. Yaşar Okuyan CHP'ye ateş püskürürken, olaydan kârlı çıkan Akşener oldu. Akşener hakkındaki dosyanın neyle ilgili olduğu sır olarak kaldı, ayrıca kendisine muhalif olan bir isim CHP'den gönderilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 14:47:00 - 2023-02-23 14:57:21
En kârlısı dosyası açıklanmayan Akşener! Şantajcı Yaşar, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyledi.

CHP tarafından yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiğini ifade edildi.

Yaşar Okuyan, "CHP'den kovuldum, 'CHP'den ihraç edildim', bugünkü ulusal gazetelerde bu konu hakkında çıkan haberleri takdirinize bırakıyorum" diyerek hakkında çıkan haberleri paylaştı.

Yaşar Okuyan, "Demek ki neymiş. İyi demekle iyi olunmuyormuş. Helalleşme demekle de hukuk tesis edilmiyormuş. Önemli olan vatan savunması. Yılgınlık yok, mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada 'helalleşme' listesini açıklayarak, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" demişti.

Okuyan'ın paylaştığı küpürler:

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