En kaliteli uyku hangi saatte?

Ayrıca 02.00 - 03.00 arasındaki uyku da öyle.. Bu aralarda mutlaka uyumalıyız. Bu saatler arası uyku, sağlık ve iş performansı açısından çok önemli. Televizyon karşısında uyuklama yapmayın. Gece çalışmalarından kaçının. Yatsıdan sonra yatıp, sabah namazı öncesi kalkmaya özen gösterin.

SABAH

06:45 Kan basıncında yükseliş başlıyor.

07:30 Melatonin salgısı sona eriyor.

10:00 Dikkat, algılama, idrak en yüksek seviyeye ulaşıyor.

ÖĞLEDEN SONRA

14:30 Koordinasyon yeteneğimiz en yüksek seviyeye çıkıyor.

17:00 Kas gücü en yüksek seviyeye ulaşıyor.

AKŞAM

18:30 Kan basıncı en yüksek seviyeye ulaşıyor.

19:00 Vücut sıcaklığımız en yüksek seviyeye ulaşıyor.

GECE

21:00 Melatonin salgısı başlıyor.

02:00 En derin gece uykusuna giriyoruz.

04:30 Vücut sıcaklığımız en düşük seviyesine iniyor.