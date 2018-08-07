En iyi üniversite hangisi?

Üniversitelerin başarısı sadece fiziki ve teknik yatırımlarla ölçülmüyor. Sınav sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerin performansları, kontenjan doluluk oranları, kontenjan başına oluşan talep ve üniversitelerin programlarının tercih listelerinde yer aldıkları sıralamalar dikkate alındığında, en iyi devlet üniversiteleri arasında, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’ni görüyoruz. En iyi vakıf üniversiteleri sıralamasında ise Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi üst sıralarda yer alıyor.

Sevgili gençler, en iyi üniversite; sadece makul ücret, yüksek burs, geniş sosyal imkânlar, ucuz yemekler, ücretsiz ulaşım demek değildir. Uluslararasılaşma yolunda attığı her adımı öğrencisine artı bir değer olarak yansıtabilecek potansiyele sahip üniversiteler ne kontenjan kaygısı yaşarlar ne de hem kendilerini hem de öğrencilerini sıkıntıya düşürecek kritik kararların adresi olurlar. Tabi ki üniversitelerin öğrencileri için yaptığı yatırımları da göz önünde bulundurmakta yarar var. Böylesine önemli bir dönemde bu konuyu da dikkate alarak tercihlerinizi oluşturursanız şansınız daha da artacaktır.

ÖĞRENCİSİNİ İŞ DÜNYASI İLE TANIŞTIRIP FIRSATLARIN KAPISINI AÇIYOR

Adayların verecekleri karar açısından dönüm noktası olan bu hafta içinde onlarca üniversite ‘en iyisi bizimkisi’ diye dursun, her bir aday için mezun olunduğunda tek hayal bir iş sahibi olmaktır. Bu kritik süreçte İstanbul Ticaret Odası’nın 136 yılık birikim desteğini alan İstanbul Ticaret Üniversitesi; öğrencilerin ne istediğini ve beklediğini tam olarak anlayıp, bu doğrultuda onlara yardımcı oluyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın bir kuruluşu olan ve müfredatını da iş dünyası ile yapılan toplantılar ışığında ve global gelişmeler dikkate alınarak şekillendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı için üniversite tercihi yapacak adayları ağırlamaya devam ediyor. 14 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek tercih günlerinde 100 kişilik ekibi ile tanıtım atağı yapan üniversitede şu faaliyetler öne çıkıyor.

100 KİŞİLİK TANITIM EKİBİ

Üniversitenin Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde eş zamanlı yapılan tanıtım günlerinde adaylara ilgilendikleri bölümleri, üniversitenin o bölümünde hâlâ öğrenim gören öğrenciler gezdiriyor.

İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi için Sütlüce Yerleşkesi’ni ziyaret eden öğrenci adayları, kütüphanedeki görüşme alanlarında tanıtım ekibi ve akademisyenlerden ilgilendikleri bölümle ilgili bilgileri aldıktan sonra Bankacılık Uygulama Şubesi, Mahkeme Uygulama Salonu, Borsa İstanbul Laboratuvarı, MAC laboratuvarları, stüdyolar, uygulama atölyeleri ve sınıfları geziyor.

Küçükyalı Yerleşkesi’nde bulunan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bölümlerine ilgi duyan adaylar ise ilk bilgileri görevli tanıtım ekibi ve akademisyenlerden aldıktan sonra; ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerle birlikte Nanoteknoloji Laboratuvarı, Bilgisayar Mühendisliği Donanım ve Yazılım Laboratuvarları, Endüstri Mühendisliği Ergonomi ve CİM Laboratuvarları, Moda ve Tekstil Tasarım Atölyeleri, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık Atölyeleri ve Konferans Salonunu geziyor.

Tanıtım günleri süresince Uluslararası Değişim Koordinatörlüğü, Sağlık, Kültür, Spor Müdürlükleri ile Kariyer Planlama Merkezi sorumluları da Tanıtım ve Tercih Günleri boyunca her iki yerleşkede aday öğrencileri faaliyetleri işle ilgili bilgilendirmeler yapıyor.

360 DERECE VİDEO DENEYİMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi tercih günleri kapsamında üniversite adayları keyifli deneyimler de yaşatıyor. Öğrenciler sanal gerçeklik gözlükleri ile yerleşkeleri, 360 derece video ve fotoğraf teknolojisi ile bulundukları yerden gezebiliyor. Yerleşkelere gelemeyen öğrenciler aynı deneyimi üniversitenin web sitesi üzerinden yaşayabiliyor.

TERCİH DANIŞMANLARI DA VAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri boyunca 100 öğrencinin yanı sıra, akademisyenler ve idari personel Sütlüce ve Küçükyalı Yerleşkelerinde adaylara geleceklerine yön verme konusunda destek oluyor. Ayrıca üniversite tercih sürecinde adaylara destek olmak üzere tercih danışmanları (rehber öğretmenler) da tercih günleri kapsamında görev yapıyor. Rehber öğretmenler adaylara tercih danışmanlığı hizmetini ücretsiz veriyor.

MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANINDAN DAVET VAR

Burs konusunda öğrencilerine büyük fırsatlar sunan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, bugünlerde ilgi alanlarına göre üniversite ziyaretleri hız kazanacak olan gençlere şöyle sesleniyor: Sevgili Gençler, üniversite tercihi, hayatınızın en önemli adımlarından biri. Sizler bu önemli süreçte geleceğinize yön vereceksiniz. Bu noktada İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bizler, gayretlerinizin karşılığını vermek ve yüksek kalitede akademik bir eğitimle buluşturmak için sizleri aramıza bekliyoruz. Güçlü akademik kadromuz, şehrin içindeki yerleşkelerimiz ve sadece eğitimle değil kültürel ve sportif faaliyetlerle de yeni bir hayata çağırıyoruz. Başarılara açılan kapılara birlikte yürümek dileğiyle sizleri bu büyük ailenin bir üyesi olarak aramızda görmeyi diliyorum. Üniversite yönetimi olarak sizlere can-ı yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Şimdiden... Aramıza hoş geldiniz! Selam ve sevgilerimle.

DEKANLAR SEMİNER VERİYOR

Üniversite bünyesinde yer alan fakülte dekanları, adaylara tanıtım günleri boyunca mesleki seminerler veriyor. Sütlüce yerleşkesinde yapılan seminerlerin tarihleri şöyle belirlendi:

İşletme Fakültesi-7 Ağustos 2018 Salı (Bugün), Hukuk Fakültesi-8 Ağustos 2018 Çarşamba, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-9 Ağustos 2018 Perşembe, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-10 Ağustos 2018 Cuma, Mühendislik Fakültesi-12 Ağustos 2018 Pazar, İletişim Fakültesi-13 Ağustos 2018 Pazartesi

BAŞKAN AVDAGİÇ’TEN BÜYÜK JEST

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni eğitim döneminde İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni seçecek öğrencilere sunduğu desteği artırdı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni ilk 5 tercihinde yazan ve kazanan tüm öğrencilere yüzde 20 destek olacaklarını açıkladı. Avdagiç, “İTO üyelerimizin çocukları, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih ettiklerinde geleneksel hale geldiği üzere yüzde 15 indirim alıyorlar. Bu devam ederken, iki yeni karar daha aldık. TOBB çatısı altındaki diğer Oda ve Borsaların üye çocuklarına da yüzde 10 destek vereceğiz. Ayrıca Oda üyeliğine bağlı olmadan, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk 5’e yazan tüm öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yüzde 20’sini de İTO olarak biz karşılayacağız” diye konuştu.

‘GİRİŞİMCİ ADAYLARI YETİŞTİRİYORUZ’

Avdagiç, adaylara şu mesajları verdi: “İstanbul Ticaret Üniversitesi, iş dünyası ile eğitim dünyasının birlikteliğini, işbirliği içinde çalışmalarını ve bu çalışmalardan verimli sonuçlar alınabileceğini gösteren örnek bir projedir. Gençlerimiz burada nitelikli bir eğitim almakta, geleceğe hem bilgi hem de pratik olarak iyi hazırlanmaktadırlar. Bu yüzden biz bir iddia ortaya koyuyoruz ve mezunlarımızın Türkiye’nin ‘en iyi çıkış yapacak’ küresel şirketlerini kurmalarını hedefliyoruz. İTO’nun tüm imkanlarını bu amaçla seferber ettik. İş dünyasına açılan kapı olan üniversitemizde girişimci adayları yetiştiriyoruz. Üniversite tercihlerini yapacak gençler çok bilinçli ve ne istediklerini biliyorlar. Açıkladığımız yeni destek paketiyle İTO’nun öğrencilerimizin yanında olduğunu yeni bir destekle daha göstermek istedik. Umuyoruz neticeleri de güzel olur.”

GÜÇLÜ GELENEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hamisi olduğu İstanbul Eğitim Ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın 2001 yılında kurduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde, 6 fakülte, İngilizce hazırlık okulu, 4 enstitüsü ve 30’a yakın araştırma merkeziyle uluslararasılaşma yolunda önemli proje ve işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.