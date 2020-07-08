En iyi ses ve en iyi sessizlik Huawei FreeBuds 3i’de buluştu

İSTANBUL (AA) - Huawei kısa bir süre önce Huawei FreeBuds 3 Gerçek Kablosuz Stereo kulaklık serisi, kullanıcılarına yapacakları işlerde detaylı ve kaliteli ses dinleme olanağı sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei kısa bir süre önce Huawei FreeBuds 3 Gerçek Kablosuz Stereo kulaklık serisinin yeni bir üyesini tanıttı. Yeni bir işlevsellik düzeyi sunan FreeBuds 3i kulaklıklar, olağanüstü gürültü engelleme sunuyor.

- Sessizliğin içinde sesi yaşamak



Müzik dinlerken Huawei FreeBuds 3i, 10 mm büyük dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db'ye kadar aktif gürültü engelleme ile birlikte kullanıcılar, bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, (metro, otobüs, tren istasyonu veya havaalanı gibi), sürükleyici bir müzik deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar.

Özellikle genç kullanıcılar için önemli olan mobil oyunlardaki en detaylı sesler bile Huawei FreeBuds 3i kolayca duyulabilecek. Kullanıcılara eğlenceli bir video izleme deneyimi sağlamak için Huawei’nin profesyonel mühendisleri ayrıca, diyalogların net bir şekilde seslendirilmesini sağlamak için farklı senaryolarda gürültü engelleme özelliğini iyileştirmek için bir optimizasyon algoritması geliştirdi.





- Telefonda her an net ve anlaşılır konuşmak



Genellikle akıllı telefonla bir aksesuar olarak gelen kablolu kulaklıklarla karşılaştırıldığında, TWS kulaklıkların harici bir mikrofonu yoktur, tüm bileşenlerin kompakt kulaklık gövdesinin içine yerleştirilmesi gerekir ki, bu durum da TWS kulaklıkların sorunsuz arama kalitesi sağlamasını zorlaştırır. Kullanıcının sesinin doğru bir şekilde alınmasını sağlamak için Huawei FreeBuds 3i, sesi yönlendirmek ve çevresel sesleri iptal etmek için ışın şekillendirme teknolojisini kullanan iki adet dışa bakan mikrofona sahip. Optimize edilmiş arama kalitesi sağlamak için östaki borusundan iletilen sesi alan içe dönük üçüncü bir mikrofonu daha var. Gövde tasarımı, mikrofonun seslerini doğru bir şekilde alması için kullanıcının ağızlarına daha yakın olmasına izin veriyor.





- İç mekanda kişisel zaman yaratmak



İç mekan antrenmanları, içinde bulunduğumuz mevcut durumdan dolayı yeni bir trend haline geldi. Huawei FreeBuds 3i, antrenman sırasında daha kişisel bir zaman yaratabilir. Müthiş aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde kullanıcılar, antrenmanlarına odaklanmak için kendilerini çevreden soyutlayabilirler.



Yoga / pilates gibi egzersizleri yapmak ekstra odaklanma gerektirir; ancak evde birçok dikkat dağıtıcı etken olabilir. Örneğin evde televizyon izleyen biri olabilir ya da komşunuzda tadilat olabilir. Huawei FreeBuds 3i ile kullanıcılar, yoga / pilates gibi eğitici videoları seyrederken ortamdan gelen gürültüden rahatsız olmadan egzersizlerini yapabilirler.



Huawei AI Life uygulaması üzerinden kişiye özel ayarlanabilir aktif gürültü engelleme fonksiyonu da rakiplerinden ayrışan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Böylece kullanıcılar istemedikleri frekanslardaki sesleri engelleyip, istediklerini duymaya devam edebilir. AI Life uygulaması FreeBuds 3i’nin yazılım güncellemelerini de otomatik gerçekleştiriyor.



FreeBuds 3i, seramik beyazı rengi ve 799TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza’da kullanıcılarını bekliyor.





