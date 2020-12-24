En iyi kameraya sahip telefonlar belli oldu!

Küçük iniş çıkışlar dışında listenin ilk sırası yıllardır değişmiyor. Huawei yeni amiral gemileri Mate 40 Pro Plus ve hemen ikinci sıradaki Mate 40 Pro ile “en iyi kameraya sahip” telefonların üreticisi ünvanını korumaya devam ediyor.

Ortak özellikler ile başlamak gerekirse: her iki cihaz 6.76 inç büyüklüğünde olan ve 90 Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana ve Kirin 9000 5G işlemciye ev sahipliği yapıyor. 4400 mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj desteğine sahip.

Mate 40 Pro’da 50 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 12 Megapiksel f/3.4 periskop telefoto kamera ve 20 Megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Mate 40 Pro Plus modeli de aynı ana kamerayı bünyesinde barındırıyor. Ancak bu kameraya 12 Megapiksel f/2.4 telefoto, 8 Megapiksel f/4.4 periskop telefoto, 20 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı kamera ve son olarak 3D ToF sensörü eşlik ediyor. Yani Pro Plus’ın arka tarafında 5 sensör bulunuyor.

6.76 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Kirin 9000 işlemciden güç alan Mate 40 Pro hakkında daha fazla detaya aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Ultra

DxOMark’a göre 133 puan ile şu anda en iyi kameraya sahip ikinci telefon Xiaomi Mi 10 Ultra. 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan OLED ekranın yer aldığı Mi 10 Ultra, Snapdragon 865‘den güç alıyor. 16 GB’a kadar RAM seçenekleri sunan telefonun depolama alanı 512 GB‘a kadar çıkıyor.

Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, üç kamera daha eşlik ediyor: 48 Megapiksel f/4.1 periskop ve 12 Megapiksel f/2.0 telefoto kameranın yanı sıra 20 Megapiksel f/2.2 geniş açılı kamera bulunuyor. Bu sayede 5x optik ve 120x hibrid yakınlaştırma yapabilen telefon, 8K / 24 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. 4K’da 60 FPS’ye çıkabiliyor.

Huawei P40 Pro

En iyi kameraya sahip telefonlar listemizin üçüncü sırasında Huawei’nin yeni amiral gemisi P40 Pro yer alıyor. 6.58 inç büyüklüğünde 1200×2640 piksel çözünürlük sunan bir OLED ekranın yer aldığı telefon, 2.86 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Kirin 990 işlemciden güç alıyor.

Cihazın arkasında 50 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 12 Megapiksel f/3.4 diyaframa sahip periskop kamera ve 40 Megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

Ana ve periskop kameranın OIS ile güçlendirilmiş olması sarsıntıları minimum seviyeye indirirken, 5x optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Cihaz hem ön hem arka kamerası ile 4K / 60 FPS video kaydedebiliyor. Ön tarafta 32 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip kameraya, ToF yani derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

iPhone 12 Pro Max

Apple’ın en gelişmiş telefonu olan iPhone 12 Pro Max listenin 5. sırasında yer alıyor. 6.7 inç büyüklüğünde 1284 x 2778 piksel çözünürlük sunan Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan telefon, Apple A14 Bionic işlemciden güç alıyor.

iPhone 12 Pro’nun 12 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası, f/1.6 diyaframa sahip. OIS’in yanı sıra sensör tarafında da stabilizasyona sahip olan bu kameraya, 12 Megapiksel f/2.2 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra LiDAR tarayıcı eşlik ediyor.

4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, iPhone 12 serisindeki diğer modeller ile benzer şekilde Dolby Vision HDR video kaydedebiliyor. 3687 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor ve 20W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkıyor.