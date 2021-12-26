En iyi c vitamini nedir? Yüksek doz vitamin C derken neyi kastediyoruz?

C vitamini en yaygın olarak narenciye ürünleri, çeşitli meyveler ve sebzelerde bulunur. Bunun yanı sıra kapsül halinde ve çiğnenebilir tabletler şeklinde ağızdan alınan takviyeler halinde de C vitamini almak mümkündür.

C vitamini deposu olarak bilinen portakaldan bile daha fazla C vitamini içeren sebze ve meyveler

Acı biber.

Kırmızı biber.

Yeşil dolmalık biber.

Kara lahana.

Papaya.

Kuşburnu

Kivi

C vitamini serumu ne işe yarar?

C vitamini serumu asidiktir. Cildi ölü hücrelerden arındırır parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilir. Cilde uygulandığında cildin kollajen ve elastin üretimini hızlandırarak cilt sorunlarını iyileştirmesini adeta tetikleyebilir. ''kolajen'' cildi dolgunlaştıran ve sarkmasını önleyen proten lifleridir.

Yüksek doz vitamin C derken neyi kastediyoruz?

Yüksek doz vitamin C derken neyi kastediyoruz? Prof. Dr. Berrin Pehlivan yazdı.

Asıl kaynağı meyve ve sebzelerdir, ancak besinleri kesme, doğrama, yıkama, pişirme işlemler sırasında vitamin C içeriğinde kayıp meydana gelebiliyor. Bağırsak geçirgenliğinde sorun olması da, hem besinler yoluyla alınan vitamin C’nin hem de takviyelerin emilimini azaltmaktadır. Ancak vitamin C, vücudun hemen tüm metabolik fonksiyonları için gereklidir. Yararlarına bir kez daha göz atalım...

Bağışıklık sistemi:

İlk ve en önemli etkisi bağışıklık sistemi üzerinedir. Yapılan çalışmalarda beyaz kan hücrelerindeki vitamin C seviyesinin kandan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu da bize vitamin C’nin bağışıklık sisteminde önemli rolü olduğunun ispatı sayılabilir. Vitamin C’yi alınca soğuk algınlığı, solunum yolları enfeksiyonlarına daha az yakalandığımızı hepimiz tecrübe etmişizdir; yapılan çalışmalar da bunu kanıtlıyor. Enfeksiyonlara karşı savaşan T ve B hücrelerinin artmasını ve farklılaşmasını sağlar. Kovid-19 tedavisinde ve iyileştikten sonra akciğerler başta olmak üzere vücudun toparlanmasında etkili olduğunu kliniklerimizde görüyoruz.

Diyabet:

Şekerin yükselmesi, hücrelere zarar veren serbest radikallerin oluşmasına yol açar. Serbest radikaller hepimizin bildiği oksidatif stresi oluşturur ve organlarda hasar başlar. Vitamin C takviyesi, artan oksidatif stresi düşürürek fazla şekerin yol açtığı organ hasarını önler ve pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerini korur.

Nörodejeneratif hastalıklar ve psikiyatrik bozukluklar:

Beyin fazla miktarda oksijen kullanır ve oluşan oksijen radikalleri bilişsel sorunların gelişmesine sebep olabilir. Vücuttaki en yüksek vitamin C konsantrasyonları, beyin ve nöroendokrin dokularda bulunmaktadır. Nörolojik hastalıklarda serbest radikal seviyesi ile karakterize olduğundan vitamin C hastalıkların gidişatını değiştirebilir.

C vitamini nelerde var?

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,

Limon,

Kırmızı ve yeşil biber,

Domates,

Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,

Taze kuşburnu,

Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır.

C vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması

Kuru ve Pul Pul Olmuş Bir Cilt.

Güçsüz Kemikler – Ağrılı Eklemler.

Diş Eti Kanamaları

Hızlı ve İstemsiz Kilo Kaybı

C vitamini nasıl kullanılır?

C ve diğer vitaminlerin fazlalığı böbrekte ve karaciğerde birikebilir. Vitaminlerde yüksek doz zararlıdır. Doktorun belirlediği dozlarda, tok karnına ve sabah almak faydalı. Akşam içilen mutlivitamin çarpıntı ve uykusuzluk yapar.

Suda çözünen vitaminler: Tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin, B6, folik asit, pantotenik asit, B12, biotin, askorbik asit (C).