AJet’ten Öğretmenler Günü jesti: Yurt içi biletlere yüzde 25 indirim
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AJet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında, kış sezonundaki hafta içi yurt içi uçuşlarını vergiler hariç yüzde 25 indirimle satışa sundu.
Kampanya kapsamında indirimli biletler, 24 Kasım tarihinde saat 11:00’den saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Aralık – 3 Mart 2027 tarihleri arasında (31 Aralık – 5 Ocak 2027 tarihleri arası ve 22 Ocak – 9 Şubat 2027 tarihleri arası hariç) hafta içi tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanyanın biletleri, AJet WhatsApp kanalından verilen indirim kodu ile yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.