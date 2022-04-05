  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile En hızlı yağ yakan su tarifi: Yağ yakan detoks suyu, göbek eriten kolay tarif
Kadın - Aile

En hızlı yağ yakan su tarifi: Yağ yakan detoks suyu, göbek eriten kolay tarif

Bölgesel yağlanma probleminden şikayetçiyseniz, özellikle karın bölgesinde hiç de istemediğiniz bir yağlanma söz konusuysa evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yağ yakan detoks suyunu günlük beslenme programınıza dahil ederek kolayca onlardan kurtulabilirsiniz! yağ yakan detoks suyu tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 23:13:00 - 2022-04-05 23:18:15
En hızlı yağ yakan su tarifi: Yağ yakan detoks suyu, göbek eriten kolay tarif

En etkili detoks suyu nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarif...

Yağ yakan detoks suyu tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre su
  • Birkaç dilim limon
  • Ufak bir parça taze zencefil
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 1 tutam taze nane (Bulamazsanız yerine maydanoz da kullanabilirsiniz)
  • 1 ufak şişe sade doğal maden suyu (200 ml)

Yağ yakan detoks suyu nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır?

1 litre suyu kaynatın ve kapaklı cam bir sürahinin ya da şişenin içine aktarın. Ardından içine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin ve demlenmeye bırakın. Karışım hafif ılımaya başlayınca içine maden suyunu da ilave edin ve sürahinizin/şişenizin ağzını kapatın. Bu şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutun. Dilerseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz.

Gün içinde susadıkça, aklınıza geldikçe içebilirsiniz. 1 gün içinde hazırladığınız tüm suyu bitirmeye özen gösterin ve buna ek olarak en az 1 litre normal su içmeyi de ihmal etmeyin. Afiyet olsun.

Yağ yakan detoks suyunun faydaları nelerdir?

  • İştah kapatıcı bir etki gösterdiğinden gün içinde fazla yemek yemenin önüne geçiyor.
  • Metabolizmayı hızlandırdığı için vücudun tamamında yağ yakım süresini hızlandırıyor, kısa sürede kilo vermek isteyenlere destek oluyor.
  • Bu özellikleri sayesinde tam bir diyet destekçisi olarak görülüyor.
  • İçindeki tarçın ile tatlı yeme isteğinin önüne geçiyor.
  • Vücuda bolca vitamin ve mineral kazandırıyor, bu sayede bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlıyor.
  • İçindeki malzemelerin gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırıyor.

En Hizli yağ yakan nedir?

En sağlıklı ve doğal yağlardan biri olan hindistan cevizi yağı, yağ yakımınızı hızlandırır. Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağ birikimini engelle

 

Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler, pratik yöntemler
Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler, pratik yöntemler

Kadın - Aile

Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler, pratik yöntemler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay