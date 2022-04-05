En hızlı yağ yakan su tarifi: Yağ yakan detoks suyu, göbek eriten kolay tarif

En etkili detoks suyu nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarif...

Yağ yakan detoks suyu tarifi

Malzemeler:

1 litre su

Birkaç dilim limon

Ufak bir parça taze zencefil

2 adet çubuk tarçın

1 tutam taze nane (Bulamazsanız yerine maydanoz da kullanabilirsiniz)

1 ufak şişe sade doğal maden suyu (200 ml)

Yağ yakan detoks suyu nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır?

1 litre suyu kaynatın ve kapaklı cam bir sürahinin ya da şişenin içine aktarın. Ardından içine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin ve demlenmeye bırakın. Karışım hafif ılımaya başlayınca içine maden suyunu da ilave edin ve sürahinizin/şişenizin ağzını kapatın. Bu şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutun. Dilerseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz.

Gün içinde susadıkça, aklınıza geldikçe içebilirsiniz. 1 gün içinde hazırladığınız tüm suyu bitirmeye özen gösterin ve buna ek olarak en az 1 litre normal su içmeyi de ihmal etmeyin. Afiyet olsun.

Yağ yakan detoks suyunun faydaları nelerdir?

İştah kapatıcı bir etki gösterdiğinden gün içinde fazla yemek yemenin önüne geçiyor.

Metabolizmayı hızlandırdığı için vücudun tamamında yağ yakım süresini hızlandırıyor, kısa sürede kilo vermek isteyenlere destek oluyor.

Bu özellikleri sayesinde tam bir diyet destekçisi olarak görülüyor.

İçindeki tarçın ile tatlı yeme isteğinin önüne geçiyor.

Vücuda bolca vitamin ve mineral kazandırıyor, bu sayede bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlıyor.

İçindeki malzemelerin gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırıyor.

En Hizli yağ yakan nedir?

En sağlıklı ve doğal yağlardan biri olan hindistan cevizi yağı, yağ yakımınızı hızlandırır. Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağ birikimini engelle