0553 313 94 23

"En hızlı piyanist" İstanbul'da konser verdi

13 Eylül 2019 Cuma 22:59
"En hızlı piyanist" İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - "En Hızlı Piyanist" olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Peter Bence, Zorlu PSM'de sahne aldı.

Garanti BBVA Konserleri kapsamında Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konsere sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Michael Jackson'ın meşhur parçası "Black or White" ile konsere başlayan Bence, parçanın ardından "İstanbul'a ilk resmi ziyaretim. Daha önce İzmir’e ve İstanbul Havalimanı’na gelmiştim fakat konser için bu ilk seferim. Gelecek yıl çıkması planlanan albümümden kendi bestem olan ‘Home’ isimli parçayı bu gece ilk kez sizler için çalacağım." dedi.

Bence, konserde aralarında "Home"un yanı sıra "Halloween", "Bad", "Human Nature", "Here Comes The Sun" ve "Despacito"nun da bulunduğu eserleri çaldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde heyecanlı olduğunu dile getiren Peter Bence, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

- Peter Bence

Macaristan'da klasik piyano ve kompozisyon eğitimi alan Bence, daha sonra, ABD’deki Berklee Müzik Akademisi'nde kompozisyon ve piyano tekniği üzerine çalışmalarını sürdürdü. Her müzik türüyle ilgilenmesine rağmen, sanatçının en büyük ilham kaynağı Michael Jackson oldu. Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla "Dünyanın En Hızlı Piyanisti" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Peter Bence’in rekoru o zamandan beri kırılamadı.

Bence, Berklee'deyken Michael Jackson'ın "Bad" adlı parçasına yaptığı düzenlemesiyle birlikte 2015'te YouTube'a videolar yüklemeye başladı ve sadece birkaç gün içinde 10 milyon tıklanarak büyük ses getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:59
  1. En Hızlı Piyanist
  2. Garanti BBVA
  3. Guinness dünya rekoru
  4. Peter Bence

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
    1. HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu..
    2. Türkiye'den Kazakistan'a dini eğitim..
    3. Belçika'da kaçak silah operasyonu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a..
    5. Ayvalık’ta 48 göçmen 3 organizatör..
    6. Terör örgütü PKK, 13 çocuğu yetim..
    7. Hamburg Havalimanı’nda güvenlik alarmı
    8. "Kendimizi savunmak ve mukabele etmek..
    9. "En hızlı piyanist" İstanbul'da konser..
    10. Falcao’dan maç sonu 3’lüsü
    11. ABD'de Türkiye'nin NATO üyeliği..
    12. Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık..
    13. 2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu
    14. Suudi Arabistan'dan vize fiyatlarında..
    15. MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır?..
    16. Bolu'da orman yangını
    17. Eski belediye başkanının kızı evinde..
    18. Anketlere göre Ürdün Vadisi vaadi..
    19. Dini nikahlı eşi tarafından darp..
    20. Nureddin Yıldız: Ortada aile..
    21. İstanbul’da dev "Yeditepe Huzur"..
    22. Galatasaray tek golle kazandı
    23. Galatasaray evindeki yenilmezliğini..
    24. Galatasaray, Levent Şahin’e emanet
    25. Falcao ilk maçında golle tanıştı
    26. Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43..
    27. Metin Oktay unutulmadı
    28. İsrail askerleri Gazze sınırında 55..
    29. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    30. Futbol: Süper Lig
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi