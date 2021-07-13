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Kadın - Aile En hızlı kavurma tarifi en kolay en çabuk kavurma tarifi
Kadın - Aile

En hızlı kavurma tarifi en kolay en çabuk kavurma tarifi

Kurban bayramının vazgeçilmez lezzeti kavurma tarifi için şimdiden aramalar yapılıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurban kesme ibadetini eda edecek olan vatandaşlar kolay ve hızlı kavurma tarifi araştırıyor. Peki, en hızlı kavurma, en kolay kavurma nasıl yapılır? İşte En hızlı kavurma tarifi en kolay en çabuk kavurma tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-07-13 21:50:00 -
En hızlı kavurma tarifi en kolay en çabuk kavurma tarifi

Lokum gibi kavurma tarifi yapmak için belirli püf noktaları vardır. Kavurma tariflerinin yumuşak olabilmesi önemli olduğu gibi hızlı ve kolay olabilmesi de önemlidir. Peki, en hızlı, en kolay kavurma tarifi nasıl yapılır?

Kolay kavurma tarifi

Malzemeler:

-500 gram dana kuşbaşı
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 adet soğan
-2 yemek kaşığı zeytinyağı/Ayçiçek yağı
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı kekik
-1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Tencereyi ocağa alın ve kısa bir süre ısınmasını bekleyin. Isındıktan sonra kuşbaşı doğranmış etleri içerisine koyun. Etler önce suyunu çekip sonra salana kadar pişirin.

Etler kendi suyunda kavrulurken soğanları küp küp doğrayın. Etler suyunu çektikten sonra üzerine ekleyin.

Tercih ettiğiniz yağı etlerin üzerinde gezdirin ve 3 dakika boyunca kavurun.

Ardından hazırladığınız kaynar suyu ekleyin ve karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar 30 dakika pişirin

Etler yumuşayınca baharatları atın ve ocağın altını kapatın. İşte lokum gibi kavurma tarifi hazır!

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