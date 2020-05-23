En güzel şiir ve hikayeler ödüllendirildi

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Korona virüs’ temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında kazananlar ödülleri ile buluştu.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Korona virüs’ temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında kazananlar belli oldu. Çok sayıda eserin katıldığı yarışmada komisyon üyeleri dereceye giren eserleri belirlemekte oldukça zorlandı. Liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Mehmet Ali Gözüaçık, ortaokullar arası şiir yarışmasında ise Melike Nur Vural birinci oldu.

Yarışmada derece elde edenlere ödüllerini ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt takdim etti. Çocukları tek tek evlerinde ziyaret eden ve kendilerine hediyelerini takdim eden Başkan Şener Söğüt, “Sadece ülke olarak değil dünya olarak yaşadığımız zor süreci en güzel vakitlerinde kaleme, kağıda ve kitaba sarılan öğrencilerimiz inşallah gelecekte de ülkemizi ve ilçemizi başarılarıyla gururlandıracaktır. Sizler evde kalmanın üretmeye ve çalışmaya engel olmadığını da yazdığınız bu şiir ve kompozisyonlar ile gösterdiniz. Sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Derece elde eden çocuklarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt daha sonra onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.