En güzel Laz Böreği yarışması Hopa’da yapıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen 17. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali kapsamında “En güzel laz böreği” yarışması yapıldı. Çok sayıda Hopalı’nın katıldığı yarışmada, Vildan Balta’nın yaptığı laz böreği jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) koordinesinde, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Artvin’in yöresel lezzeti olarak coğrafi işaretle tescillenen "Hopa Laz Böreği"için yarışma düzenlendi. 17. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivalinde kapsamında düzenlenen yarışmaya çok sayıda Hopalı kendi elleriyle yaptıkları laz böreklerini getirdi.9 kişilik jüri oylaması sonucunda Vildan Balta’nın yaptığı laz böreği birinci seçildi. Oylamanın ardından laz börekleri vatandaşlara ikram edildi.