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En güzel kareler Tepebaşı’nda yarışıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliğinde düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’na başvurular sürüyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
En güzel kareler Tepebaşı’nda yarışıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliğinde düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’na başvurular sürüyor. 19 Ağustos’ta başlayan başvurular ise 18 Ekim Cuma günü sona erecek.


“Kent yaşamı ve bisiklet”, “Kent ve pişmiş toprak kültürü” ve Tepebaşı kırsalda yaşam” başlıkları altında üç ayrı kategoride düzenlenecek yarışmaya Tepebaşı Belediyesi, EFSAD Yönetim Kurulu üyeleri ve Seçici Kurul ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek. Renkli ve siyah-beyaz fotoğraflara yer verilecek yarışmaya katılım ise ücretsiz. Instagram platformu üzerinde düzenlenecek yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Her yarışmacının en fazla 5 fotoğraf ile katılabileceği yarışmada bir kişi birden fazla hediye kanamayacak. Ayrıca yarışmaya gönderilen fotoğrafların Eskişehir Tepebaşı ilçesine ait olduğunun anlaşılması ve Tepebaşı Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında bulunduğunun kanıtlanabilir olması gerekirken, bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimlerin fotoğraf adlandırması kullanılması tavsiye ediliyor. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 1 yıldan daha eski olmaması ve yarışmaya katılım için, @efsad ve @tepebasibeltr Instagram hesaplarının takip edilmesi, ilgili kategori için belirtilen etiket ile zorunlu etiketin kullanılması da gerekiyor.


Zorunlu etiketlere dikkat


Öte yandan yetkililer, tüm kategoriler için zorunlu etiketlerin, ‘#HayatTepebaşında’, Kent yaşamı ve bisiklet kategorisi için ‘#TepebaşıBisiklet’, Kent ve pişmiş toprak kültürü kategorisi için ‘#TepebaşıPişmişToprak’ ve Tepebaşı kırsalda yaşam için de ‘#TepebaşıKırsal’ olduğunu belirtti.


Son gün 18 Ekim Cuma


Yetkililer, her kategori için biner lira para ödülünün bulunduğu yarışmaya başvuru için son günün 18 Ekim 2019 Cuma günü olduğunu da hatırlatırken, diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 222 211 40 00 / 25 55 nolu telefondan ulaşabileceklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
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