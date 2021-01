En güzel İslami filmler hangileri ve konuları neler?

Her Müslüman başta Asrı Saadet dönemi olmak üzere çeşitli dönemleri merak eder. Az çok her Müslüman o dönemlerde yaşamayı hayal eder. Onun için bizi o dönemlere çeken filmleri merak ve heyecan içinde izleriz. İzleyen her Müslümanı o döneme götüren filmlerin listesini sizler için hazırladık…

The Message (Çağrı) – 1976

Çağrı filmi, Mustafa Akkad’ın yönettiği, İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1976 yapımı filmdir. Film İslamiyet'in, peygamberi Muhammed'in (s.a.v) önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı yerleri ise Fas'ta çekilmiştir.

Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Lion of the Desert) - 1981

Libya'da işgalci İtalyan güçleri karşısında sergilediği direnişle dünya çapında bir sembole dönüşen ve “Çöl Aslanı” olarak anılan Ömer Muhtar'ın hayatının filme alındığı bir yapım. Filmin yönetmenliğini Mustafa Akad'ın üstlenmiştir.

Malcolm X / Malcolm X – 1992

Kuşkusuz 20’inci yüzyılın en etkin isimlerinden birisi; acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet...

Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in hayatını anlatır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı- 2008

Hoşgörü ve barışın sembolü olan Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılda yaşamış ve tüm dünyaya mal olmuş bir İslam alimi, düşünür, şair, sufi ve mutasavvıftır. İlahi aşkın içinde kaybolan Mevlana’nın aşk yolculuğu sizleri de alıp götürecek.

Mekke'ye Yolculuk (Journey to Mecca) - 2009

Film, Orta Çağın en büyük seyyahı ünlü Faslı gezgin hayat İbni Batuta’nın hayat hikâyesini ve Kâbe'ye olan Hac yolculuğunu anlatmaktadır.

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı – 2016

Şeyh Hamidüddin‐i Aksarayî, Bursa'da ufacık bir fırında, yapıp fakire fukaraya dağıttığı bereketli ekmekler sayesinde kendisine Somuncu Baba denmiştir. Aynı zamanda Hacı Bayramı Veli gibi ünlü islam aliminin şeyhidir. Mahmut Ulu’nın romanından uyarlanan film Somuncu Baba’nın sırlarla dolu hayatını anlatıyor.

Fetih 1453 – 2012

Film, Osmanlı Devletinin padişahı Fatih Sultan Mehmed hanın İstanbul’u nasıl zorluklarla fetih ettiğini anlatıyor. Bu sürükleyici film sizi o dönemlere götürecek.