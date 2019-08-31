Bağışıklığı kuvvetlendirip vücut direncini artırmasından kalp ve damar sağlığına, depresyonu önlemesinden çocuklarda büyümeyi desteklemeye dek birçok faydası bulunan aşurenin faydalarını içine eklenen besinler artırır. İdeal aşurenin 41 çeşit malzemeden oluştuğu bilinse de genelde ortalama 15 çeşit malzeme ile sofralara konulur.

Çocukların gelişiminden, mide sağlığına kadar, yeterli tüketildiğinde, birçok faydası vardır. Dolayısıyla, dua ile yapılan bu şifa deposunu, abartmamak kaydı ile tüketmenizde hiçbir sakınca yoktur. Dilerseniz yapay şeker yerine, doğal tatlandırıcıları kullanarak, daha yararlı bir aşure yapabilirsiniz.

Şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı tatlandırıcılar

En güzel aşure nasıl yapılır?

Aşurenin püf noktalarını yerine getirdiğiniz takdirde, yumuşak tat ve şeffaf bir renge ulaşmanız çok basit. Aşure yapılacak malzemelerin, hangi sırayla konması gerektiğini bilmelisiniz.

- İçerisine ceviz koymak istiyorsanız, aşure tenceresini ocaktan indirdikten ve birkaç kez karıştırdıktan sonra ekleyin. Aksi takdirde ceviz, rengini ve acısını salacaktır.

- Aşurenin içerisine konacak olan şekerin, fazla kaynamaması gerekir. İndirmeden 10-15 dakika önce şeker koyduğunuzda, kıvamı ve lezzeti yerinde oalcaktır. Aksi takdirde şekerlenme ve sertleşme gerçekleşebilir.

- Kuş üzümü ve kuru üzüm gibi malzemeleri fazla kaynatmadığınız sürece, aşurenizin rengi şeffaf olacaktır.

- Kuru bakliyatlar, geceden suya yatırılmalıdır. Eğer kaynatarak yapmak istiyorsanız da, ayrı tencerelerde az su ile pişirip, sularını dökerek, bir tencerede buluşturmayı deneyin. Her bir bakliyatın pişme süresi aynı olmadığından, çiğ kalan malzeme aşurenizin kalitesini düşürecektir.

- Tencerenizin boyutunu doğru seçmelisiniz. Bu önemli bir detaymış gibi gelmeyebilir fakat çok da önemlidir. Çünkü malzemeler çoğaldıkça, tencerede yer daralacak ve karıştırmak güçleşecektir. Aşure yapımı bitmeden, tencerenizde yer biter ve daha büyük bir tencereye aktarırsanız, kıvamında sorunlar oluşabilir.

Evde aşure nasıl yapılır?