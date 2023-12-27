En güçlü bitkisel antibiyotik zerdeçal bal karışımı: market ürünlerini çöpe atın, sağlık fışkırıyor! Altın kadar değerli

Zerdeçal altın sütünün inanılmaz sağlık yararlarını kesinlikle duymuştunuz ya da denediniz, ama bugün, zerdeçaldan yapılan başka bir karışımı -zerdeçal altın bal gibi mucizevi bir ev yapımı doğal tarifi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Ayurveda yazılarına göre, en güçlü antibiyotiktir ve zerdeçal, çiğ bal ve karabiber karışımıdır.

Bu güçlü antibiyotik bakteriyel ve viral enfeksiyonlarla savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve mevsimsel alerjileri yatıştırıcı güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sindirimi artırır, yararlı bağırsak florasını destekler ve hiçbir yan etkisi yoktur.

FASEB Journal, 2010 yılının Temmuz ayında balın bakterileri yok etme yöntemini açıklayan bir araştırma yayınladı.

Yani araştırmacılar, arıların balda bulunan defensin-1 olarak bilinen belirli bir proteini ürettiklerini bulmuşlardır. Bu protein, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olmak için gelecekte ilaçlara eklenebilir.

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Öte yandan, çok sayıda hayvan ve test tüpü deneyleri, zerdeçalın bakterileri ve virüsleri yok etmesine karşı güçlü antimikrobiyal kapasitesini doğrulamıştır.

Bu doğal sağlık bombasının tarifini öğrenmek için okumaya devam edin!

Zerdeçal Bal Karışımı Malzemeler

1 yemek kaşığı zerdeçal tozu

100 gram Organik bal

Bir tutam karabiber Karabiber, zerdeçalın emilimini ve biyoyararlanımını artırır.

Tarife ek sağlık yararları için şunları da ekleyebilirsiniz:

2 yemek kaşığı filtre edilmemiş saf elma sirkesi

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Zerdeçal Bal Karışımı Hazırlanması

Zerdeçal ve karabiberleri bala ekleyin ve iyice karıştırın.

Kullanmaya karar verirseniz ek bileşenleri ekleyin.

Daha sonra karışımı hava geçirmez bir cam kaba aktarın ve 2 hafta kadar orada saklayın.

Tarifin metalik bir tat aldığını hissederseniz, artık tüketmek iyi değildir, yenisini yaparak kullanın.

Zerdeçal Bal Karışımı Kullanımı

Karışımın dozu, kullanmakta olduğunuz sağlık sorununa bağlıdır.

Soğuk algınlığı ve grip durumunda, şunları yapmalısınız:

Gün: Her saat yarım çay kaşığı Zerdeçal Bal Karışımı

Gün: 2 saatte bir yarım çay kaşığı Zerdeçal Bal Karışımı

Gün: Günde 3 kez yarım çay kaşığı Zerdeçal Bal Karışımı

Mevsimsel alerjilerde ya da sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız, günlük olarak bir yemek kaşığı Zerdeçal Bal Karışımı almalısınız.

Akciğer sorunları, astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarını tedavi etmek için günde üç kez yarım çay kaşığı Zerdeçal Bal Karışımı alın.

Karışımın dozunu tamamen çözünene kadar ağızda tutmalısınız. Ayrıca smoothies veya kahvaltıda tost ekmeğine ekleyebilirsiniz.

Dahası, bir fincan çay veya ılık tonik hazırlamak için kullanabilirsiniz. Sadece bir bardak sıcak suya bu Zerdeçal Bal Karışımından bir çorba kaşığı ekleyin ve gün boyunca için.

Zerdeçal Bal Karışımı Kullanım Önerisi

Yemeklerden önce, boğaz veya akciğer rahatsızlığınız varsa.

Sindirime yardımcı olmak için yemeklerle.

Böbrek veya kolon sorunları durumunda yemeklerden sonra tüketin

Lütfen Dikkat Ediniz: Zerdeçal çok sayıda olumlu etki sağlar, ancak safra kesesi kaslarının kasılmasına yol açtığı için safra kesesi problemlerinde önerilmez.

Kan şekeri ile ilgili sorunlarınız varsa veya kan basıncı ve kan şekeri seviyesini düşürdüğünden, kan basıncınız çok düşükse, bundan kaçınmalısınız.