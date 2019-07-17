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En fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler belli oldu

Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler belli olurken, Çin’in güney kısmında Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi olarak tanımlanan Hong Kong şehrinin bin 106 kilometrekarelik alanında toplam 10 bin zengine ev sahipliği yaptığı saptandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
En fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler belli oldu

Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler belli olurken, Çin’in güney kısmında Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi olarak tanımlanan Hong Kong şehrinin bin 106 kilometrekarelik alanında toplam 10 bin zengine ev sahipliği yaptığı saptandı.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, en çok zengine ev sahipliği yapan şehirlere yönelik hazırlanan raporu inceledi. Ajans Press’in Wealth-X verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, Hong Kong şehrinin bin 106 kilometrekarelik alanında toplam 10 bin zengine ev sahipliği yaptığı saptandı. Araştırma 30 milyondan fazla sermayeye sahip zenginlerin çoğunluğunun hangi şehirde yaşadığını baz alırken, ikinci sıraya 8 bin 900 zengin ile New York’un yerleştiği görüldü. Diğer şehirlere bakıldığında ise Tokyo’nun 6 bin 800, Los Angeles’in 5 bin 300, Paris’in 4 bin zengine ev sahipliği yaparak listede ilk 5’e giren ülkeler arasında olduğu gözlemlendi.Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri 5 farklı şehir ile listeye girerek bünyesinde en fazla zengin barındıran ülke olarak raporlandı.



ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılından bugüne zengin nüfus ile alakalı 3 bin 553 haber çıkarken, zengin-fakir arasındaki gelir adaletsizliğinin medyanın da gündemine taşıdığı başlıklar arasında olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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