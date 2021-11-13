En fazla yatırım Hollanda’dan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2016-2020 döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının tutarı toplam 33 milyar 348 milyon dolara ulaştı.

Doğrudan yabancı yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 21 milyar 526 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer aldı. Avrupalıların Türkiye’ye yatırımı söz konusu dönemde toplam yabancı yatırım tutarının yüzde 64,5’ini oluşturdu.

Avrupa’yı 8 milyar 773 milyon dolarla Asya, 5 milyar 682 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 2 milyar 496 milyon dolarla Körfez ve 2 milyar 386 milyon dolarla Amerika ülkeleri takip etti.

Bu dönemde doğrudan yabancı yatırımların ülkelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırada 5 milyar 365 milyon dolarla Hollanda’nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeden yapılan yatırımlar toplam yabancı yatırımların yüzde 16,1’ine karşılık geldi. Hollanda, 8 aylık dönemde de Türkiye’ye en çok doğrudan yatırımın geldiği ülke olarak dikkati çekti. Hollandalı yatırımcılar ülkeye 8 ayda 599 milyon dolar yatırım yaparken, ABD’li yatırımcılar 566 milyon dolar, İngilizler 395 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.