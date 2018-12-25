En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "Gedik Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,45 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,015981 0,56 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036209 0,46 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052288 0,45 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,682310 0,44 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,375748 0,44 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034252 0,43 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,279306 0,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,800365 0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019288 0,39 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022392 0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)