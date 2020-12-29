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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:41:57 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,30 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3593382,91
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,9014512,30
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,7230182,25
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2323241,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5713931,94
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,5731301,93
Tacirler Portföy Değ. Fon4,2308601,91
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,7161901,71
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0878161,62
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,9375691,62

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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