En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF", yüzde 0,76 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,63 ile "İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,453175
|0,88
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,126267
|0,76
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,543278
|0,63
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,320839
|0,63
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|110,063299
|0,59
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,151429
|0,51
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036722
|0,48
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,650936
|0,45
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,620604
|0,45
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,830630
|0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)