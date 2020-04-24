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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

2020-04-24 14:47:18 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,27 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,95 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081852 5,75
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,596982 3,27
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005794 2,95
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051390 2,75
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071668 2,64
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026662 2,63
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043111 2,56
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081410 2,54
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034712 2,41
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,907518 2,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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