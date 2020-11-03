En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,76 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009135
|4,76
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054351
|2,82
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,135424
|2,80
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,259423
|2,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,067232
|2,61
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,254841
|2,54
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,107074
|2,43
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,239920
|2,43
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112063
|2,39
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039603
|2,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)