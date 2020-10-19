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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:50:15 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,59 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,49 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082530 2,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041933 2,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,488761 2,49
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,250376 2,24
Garanti Portföy Altın Fonu 0,134799 2,23
TEB Portföy Altın Fonu 0,114684 2,20
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068448 2,18
İş Portföy Altın Fonu 0,052958 2,16
Deniz Port. Altın Fonu 0,059038 2,15
Ak Portföy Altın Fonu 0,108607 2,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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