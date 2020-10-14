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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:03:06 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,11 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,02 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 1,51
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088422 1,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114042 1,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045258 0,93
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034530 0,92
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,670997 0,89
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,082394 0,76
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,102871 0,67
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,198726 0,59
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 757,962741 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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