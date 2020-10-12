En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,96 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,94 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,185712 2,24 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,570534 1,96 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090895 1,94 Garanti Portföy Altın Fonu 0,134694 1,91 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040530 1,89 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068466 1,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,058862 1,88 İş Portföy Altın Fonu 0,052879 1,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,114777 1,87 Ak Portföy Altın Fonu 0,108489 1,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

