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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:37:40 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.), yüzde 1,72 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,40 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0217271,83
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1951221,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)4,4576951,40
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF703,7845341,05
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0453241,02
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)13,7651430,96
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0759250,95
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8049870,78
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7762390,77
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3119240,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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