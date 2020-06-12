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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:39:31 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,06 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,93 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,227521 2,06
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,991839 1,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,719084 1,52
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,209632 1,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034534 1,22
HSBC Portföy Altın Fonu 3,221705 0,92
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053927 0,85
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,833758 0,79
Deniz Port. Altın Fonu 0,046366 0,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050805 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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