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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:34:31 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,46 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,30 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006864 6,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,225616 3,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,757906 3,30
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,716318 2,97
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042896 2,65
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,287187 2,64
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058886 2,38
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092343 2,37
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,432038 2,32
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052725 2,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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