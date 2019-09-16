En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,28 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,14 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016189
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016202
|1,21
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017268
|1,14
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016093
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060263
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015656
|1,07
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,034915
|1,01
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,015702
|0,98
|Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF
|0,016335
|0,98
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,016306
|0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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