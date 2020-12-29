En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,63 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,13 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050926 1,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053091 1,63 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077828 1,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,118657 1,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,091001 1,03 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033031 0,94 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034761 0,94 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,149895 0,94 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,112018 0,93 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028605 0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)