En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "VEM Dinamik Değişken Grup EYF" ve yüzde 0,77 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013968
|0,84
|VEM Dinamik Değişken Grup EYF
|0,050729
|0,81
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020069
|0,77
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076957
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020222
|0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020937
|0,53
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074705
|0,51
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025495
|0,50
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020340
|0,50
|VEM Katkı EYF
|0,019710
|0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)