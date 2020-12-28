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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:30:00 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "VEM Dinamik Değişken Grup EYF" ve yüzde 0,77 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0139680,84
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,0507290,81
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0200690,77
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0769570,62
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202220,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0209370,53
VEM Dinamik Değişken EYF0,0747050,51
HEM Dinamik Değişken EYF0,0254950,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0203400,50
VEM Katkı EYF0,0197100,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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