  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:21:47 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 3,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,079687 3,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088510 3,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088729 3,88
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028332 3,87
VEM Hisse Senedi EYF 0,091613 3,87
HEM Hisse Senedi EYF 0,023451 3,83
ZEM Hisse Senedi EYF 0,024317 3,82
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143259 3,61
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033891 3,60
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,153352 3,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"O eski halinden eser yok şimdi" demişti... İmamoğlu haklı çıktı, pislikten geçilmiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "O eski halinden eser yok şimdi" dediği İstanbul Otogarı'nın pislikten geçilm..
Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı
Dünya

Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafere imza attı. 28 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan'ın yedi hedefi de belli oldu. "Türkiye'ni..
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay