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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:14:27 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,68 ile "VEM Katkı EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katkı EYF" ve "ZEM Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Katkı EYF0,0181310,68
HEM Katkı EYF0,0179580,67
ZEM Katkı EYF0,0192490,67
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0190930,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0375020,65
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0188180,63
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0181010,62
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0195230,60
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0198350,58
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0259270,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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