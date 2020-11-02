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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:45:04 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYFF", yüzde 1,78 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030545 2,19
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072554 1,78
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066658 1,74
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091381 1,68
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048915 1,64
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041410 1,62
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,139174 1,61
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053758 1,60
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137974 1,58
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076310 1,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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