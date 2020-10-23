En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014633 1,35 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021327 0,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 0,49 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023855 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052266 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050302 0,36 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031396 0,35 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055748 0,35 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

