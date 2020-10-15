En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,40 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020295 2,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,039864 2,04 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025962 1,61 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021287 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082357 1,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082231 1,41 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031233 1,39 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,132157 1,37 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028131 1,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,073138 1,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

