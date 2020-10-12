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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:09:22 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,89 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038140 2,36
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,056173 1,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050850 1,89
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031633 1,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052573 1,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050937 1,88
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,049816 1,88
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016001 1,87
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047941 1,84
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054011 1,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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