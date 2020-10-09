En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,42 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039054
|1,57
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031049
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051603
|1,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048899
|1,41
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049909
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049999
|1,41
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055131
|1,41
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051192
|1,40
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015707
|1,39
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049484
|1,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)