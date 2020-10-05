En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,42 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,094490
|0,69
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,131864
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,130772
|0,42
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,068207
|0,42
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,089187
|0,42
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,094607
|0,41
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,135824
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028359
|0,40
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049908
|0,39
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,044058
|0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)