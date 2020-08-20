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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:41:57 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056639 3,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077902 3,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077926 3,05
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029724 3,02
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108509 3,01
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,126076 3,00
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,065884 3,00
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,124556 3,00
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,141118 3,00
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061172 2,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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