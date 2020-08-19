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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:16:34 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,73 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030921 2,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051392 2,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049677 2,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049084 2,73
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015675 2,73
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046584 2,72
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049825 2,70
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048716 2,69
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050856 2,66
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050697 2,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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