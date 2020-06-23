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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:30:59 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053766 2,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038688 1,50
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030222 1,38
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128523 1,38
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,089848 1,25
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,120576 1,25
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061916 1,21
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,103548 1,18
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034803 1,18
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079789 1,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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