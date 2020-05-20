  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:37:01 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 2,30 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,26 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023446 2,72
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037973 2,30
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,098616 2,26
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113745 2,26
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,128820 2,26
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,060186 2,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025636 2,05
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029979 2,04
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017797 2,02
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017113 1,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı