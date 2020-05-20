En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 2,30 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,26 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023446 2,72 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037973 2,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,098616 2,26 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113745 2,26 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,128820 2,26 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,060186 2,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025636 2,05 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029979 2,04 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017797 2,02 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017113 1,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

