En fazla kazandıran altın fonları açıklandı
Altın fonlarını tercih eden yatırımcılar kazandı. Altın fonlarında en fazla kazandıran 10 fon ve getirileri...
Son bir yılda altın fonları yatırımcısına kazandırdı. Altın fonlarında en fazla kazandıran 10 fon; yatırımcısına yüzde 37 ile 43 arasında getiri sağladı. Bu fonlar içerisinden en yüksek getiriyi sağlayan fon QNB Finans Portföy Altın Fonu oldu. Fonun yıllık getirisi yüzde 43,08 olarak gerçekleşti.
Altın fonlarının getirisi enflasyonun altında gerçekleşti. Ancak uzun vadede altın fonlarının getirileri enflasyonun üzerinde gerçekleşiyor.
En fazla kazandıran altın fonlarının listesi şöyle:
1) QNB Finans Portföy Altın Fonu
2) Nurol Portföy Altın Fonu
3) Deniz Port. Altın Fonu
4) Ak Portföy Altın Fonu
5) Inveo Portföy Altın Fon
6) İş Portföy Altın Fonu
7) Garanti Portföy Altın Fonu
8) Yapı Kredi Port. Altın Fonu
9) ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
10) HSBC Portföy Altın Fonu
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