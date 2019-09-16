En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,350050 -2,03 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,025734 -1,83 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,026405 -1,63 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,071854 -1,57 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055946 -1,52 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,060374 -1,47 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,044968 -1,43 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 68,874574 -1,37 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,154614 -1,35 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,941713 -1,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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