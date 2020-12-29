En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,285078
|-1,90
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010044
|-1,84
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,670292
|-1,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,908889
|-1,07
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090130
|-1,05
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,934966
|-1,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059239
|-1,04
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,179771
|-1,04
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028313
|-1,03
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109542
|-1,03
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)