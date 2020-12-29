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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:42:57 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,285078-1,90
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010044-1,84
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,670292-1,14
QNB Finans Portföy Altın BYF39,908889-1,07
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,090130-1,05
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,934966-1,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059239-1,04
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,179771-1,04
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028313-1,03
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,109542-1,03

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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